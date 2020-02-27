Audi e-tron проти Audi Q7: експерти розповіли, який автомобіль економічніший

Британське видання Which Car? підрахувало експлуатаційні витрати Audi e-tron і порівняло їх з Q7 50 TDI. З'ясувалося, що кожна миля пробігу при зарядці батареї електрокросовера на швидкій станції на зразок Ionity обходиться дорожче, ніж у дизельного позашляховика.

За даними Which Car?, за зарядку Audi e-tron з 10 до 80 відсотків через швидкісний 350-кіловатний термінал мережі Ionity, власнику кросовера доведеться заплатити 45,89 фунта стерлінгів. Таким чином, експлуатаційні витрати на кожну милю пробігу складуть 34 пенси. Для порівняння: миля пробігу Q7 50 TDI обійдеться у 22 пенси.

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Утім, зазначає Which Car?, вартість істотно знизиться, якщо використовувати менш потужні станції та пожертвувати часом зарядки. Наприклад, підживлення батарей через термінал потужністю 150 кіловатів обійдеться у 23,28 фунта стерлінгів, від 50-кіловатного – у 15,30 фунта стерлінгів, а від 22-кіловатного – 6,32 фунта стерлінгів. Причому у випадках, якщо термінал встановлено на паркінгу, то крім самої зарядки доведеться оплачувати парковку.

Зарядка Audi e-tron обійдеться дорожче, ніж заправка Q7

На європейському ринку Audi e-tron пропонується у двох версіях: 50 quattro і 55 quattro. Обидві оснащуються двомоторною силовою установкою (313 і 360 сил відповідно) і батарей на 71 кіловат-годину у молодшого і 95 кіловат-годин у старшого варіанту. На одній зарядці e-tron 50 quattro здатний проїхати 299 кілометрів по циклу WLTP, що на 112 кілометрів менше, ніж 55 quattro.

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