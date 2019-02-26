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Гендиректор Amazon розповів, яке майбутнє чекає на людей
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Генеральний директор Amazon і Blue Origin Джефф Безос вважає, що у майбутньому людство буде жити в "гігантських космічних колоніях", а не на поверхні планет. За його словами, польоти на інші планети вимагають багато енергії, натомість космічні бази розташовуватимуться близько до Землі.
Що ж станеться з планетою, коли більшість з нас переїде в ці космічні колонії? Безос вважає, що важка промисловість і видобуток корисних копалин перемістяться в інше місце в Сонячній системі.
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У результаті наша планета повинна перетворитися винятково на житлову зону та базу легкої промисловості. Земля – перлина Сонячної системи. Навіщо нам займатися тут важкою промисловістю? Це нонсенс, – стверджує Безос.
В інтерв'ю він також послався на роботу фізика Джерарда О'Нілла, який висунув ідею створення космічного поселення у формі циліндра, відомого як циліндр О'Ніла. Його проект космічної станції – два пов'язаних один з одним циліндри, що обертаються в протилежних напрямках, по вісім кілометрів у діаметрі і 32 кілометри в довжину кожен. При обертанні вони створюють штучну гравітацію на своїй внутрішній поверхні завдяки відцентровій силі. Схожі космічні колонії були зображені в деяких популярних науково-фантастичних фільмах, включаючи "Інтерстеллар" Крістофера Нолана.
Час і кількість енергії, необхідні для переміщення між планетами, дуже великі. Але при наявності гігантських космічних колоній, подорожі до яких не так енергетично затратні, люди зможуть відвідувати Землю при необхідності.
Крім цього, Безос задумався над питанням про те, чому людство так пристрасно хоче "переїхати" на іншу планету. На його думку, це недоцільно, адже Земля – найбільш ідеальне місце в Сонячній системі.
"Моя відповідь трохи відрізняється від відповіді, яку, я думаю, ви чуєте значно частіше. Думка про те, що це свого роду план Б мене не сильно мотивує. Ми відправили роботизовані зонди на кожну планету в Сонячній системі, і наша планета – найкраща з усіх. А моїм друзям, які хочуть переїхати на Марс, я зазвичай говорю: "Зроби мені послугу, спершу поживи на вершині гори Еверест хоча б рік і подивися, чи сподобається тобі, адже навіть ці умови – рай у порівнянні з Марсом", – заявив мільярдер.
Крім того, на думку Безоса, комерційні космічні польоти досі дуже дорогі, адже пріоритет віддається надійності та безпеці, що змушує індустрію дотримуватися консервативних систем запуску. Людству необхідно більше практики, щоб довести цінність і безпеку багаторазових ракетних систем.
Зараз Безос і його команда в космічній компанії Blue Origin старанно працюють, щоб надати людству можливість докладніше вивчати космічний простір: серед їх амбітних планів – наприклад, посадити на Місяць роботизований космічний вантажний корабель вже до 2023 року. Водночас Безос підкреслює, що Земля – занадто красиве місце, щоб його залишати, а тому навряд чи знайдеться багато людей, які захочуть назавжди покинути рідну планету.
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