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Плач дитини і кросворд: представлено реалістичний симулятор 6-годинного авіаперельоту

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Авіасимулятор Airplane Mode - фото 1
Авіасимулятор Airplane Mode / store.steampowered

Телеканал AMC анонсував вихід дуже реалістичного авіасимулятора Airplane Mode, в якому ви не зможете потрапити в кабіну пілота, зате зможете відстояти чергу на реєстрацію і порозгадувати кросворд.

Airplane Mode – це буде перша гра під брендом АМС Games, де в реальному часі ви зробите повноцінний трансатлантичний переліт з усіма нюансами економ-класу. У вашому розпорядженні фільми і мультфільми 30-х років, книжки, кросворди і судоку, а також музика.

І ще: NASA випустила гру, в якій можна керувати кораблем SpaceX Crew Dragon

Плач дитини і кросворд: представлено реалістичний симулятор 6-годинного авіаперельоту - фото 368270

Плач дитини і кросворд: представлено реалістичний симулятор 6-годинного авіаперельоту - фото 368271

Плач дитини і кросворд: представлено реалістичний симулятор 6-годинного авіаперельоту - фото 368272

Найцікавіше, що кожен політ не схожий на попередній: перший раз може пройти все гладко і вас ніхто не відволікатиме, а можуть й затримати рейс, вам можуть підсадити дитини, літак може потрапити в турбулентність, Wi-Fi не завжди працює і т.д.

В Steam гра стане доступна тільки в наступному році, поки її можна додати в список бажаних.

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Джерело: store.steampowered
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