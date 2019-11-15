Плач дитини і кросворд: представлено реалістичний симулятор 6-годинного авіаперельоту

Телеканал AMC анонсував вихід дуже реалістичного авіасимулятора Airplane Mode, в якому ви не зможете потрапити в кабіну пілота, зате зможете відстояти чергу на реєстрацію і порозгадувати кросворд.

Airplane Mode – це буде перша гра під брендом АМС Games, де в реальному часі ви зробите повноцінний трансатлантичний переліт з усіма нюансами економ-класу. У вашому розпорядженні фільми і мультфільми 30-х років, книжки, кросворди і судоку, а також музика.

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Найцікавіше, що кожен політ не схожий на попередній: перший раз може пройти все гладко і вас ніхто не відволікатиме, а можуть й затримати рейс, вам можуть підсадити дитини, літак може потрапити в турбулентність, Wi-Fi не завжди працює і т.д.

В Steam гра стане доступна тільки в наступному році, поки її можна додати в список бажаних.

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