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Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього тижня добірку почнемо з теплої та спокусливої Ніколь Шерзінгер, котра ділиться з фанатами світлинами з відпочинку на італійському Капрі. Просто гляньте, яка крута фізична форма у цієї 40-річної співачки. До слова, наступного тижня вона святкує свій день народження. Не забудьте поставити лайк улюбленій виконавиці ;)
Ще одна чарівна представниця шоу-бізу виклала низку фотографій з відпочинку у Болгарії. Катерина Кухар на кожній світлині нагадує про те, що вона – балерина, а не лише красива жінка. До слова, ви вже визначилися з відпусткою?
Настя Каменських не завжди оголяється. До прикладу, цього разу в мережу вона виклала спільне фото з чоловіком Потапом, яке вона підписала просто: "Я їду до тебе, моє сонечко". Втім, дехто з прихильників Насті написав, що щастя любить тишу, натякаючи на те, що співачка останнім часом надто активно нагадує про свій новий сімейний стан.
Співачка Джамала цього тижня опублікувала кілька світлин, зроблених у полі. Одна з них привернула максимум уваги її прихильників, адже в кадрі не лише виконавиця, а й її маленький синочок. Просто гляньте, які вони потішні!
Справжня Богиня краси. Принаймні так Надю Дорофєєву назвали її прихильники в мережі. Співачка не лише встигає зніматися в нових відеороботах, а й викладає на своїй сторінці в Instagram фото, які вкотре доводять, що у неї зі смаком усе відмінно!
Співачка Rihanna на днях потролила президента США Дональда Трампа. Виконавиця виклала фото зі своїми подругами. Одна з них тримає у своїх руках футболку з написом "Іммігрант". Таким чином Рі-Рі нагадує Дональду, що його політика абсолютно безглузда. Не дивно, що під світлиною зібралися сотні коментарів зі словами вдячності виконавиці!
Ці милі та зворушливі фото ми не могли оминути своєю увагою. На днях Сніжана Бабкіна знову стала матусею, з чим сімейство й вітаємо. Крім того, Сергій виклав на своїй сторінці серію фото з виписки з пологового. Здається, що пара була на курорті, а не в лікарні ;)
Ще одна не менш урочиста подія відбулася минулого тижня. Захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос одружився зі своєю обраницею Пілар Рубіо. Зазначимо, що пара разом от уже 7 років. Разом вони виховують трьох синочків. Тепер же вони – офіційно чоловік і дружина, з чим їх і вітаємо!
Продовжимо ще одним футболістом. Кріштіану Роналду на повну відривається зі своєю коханою Джорджиною та дітьми. І, звичайно ж, не обійшлось без хизування сталевим пресом. Гортайте серію ;)
Наостанок залишаємо вам це спокусливе фото неймовірної Тіни Кароль. Нехай ваш новий тиждень буде сповнений лише найкращих і найпозитивніших емоцій, а допоможе це реалізувати Радіо МАКСИМУМ!
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