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Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі

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Серхіо Рамос нарешті одружився - фото 1
Серхіо Рамос нарешті одружився / gettyimages

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня добірку почнемо з теплої та спокусливої Ніколь Шерзінгер, котра ділиться з фанатами світлинами з відпочинку на італійському Капрі. Просто гляньте, яка крута фізична форма у цієї 40-річної співачки. До слова, наступного тижня вона святкує свій день народження. Не забудьте поставити лайк улюбленій виконавиці ;)

Ще одна чарівна представниця шоу-бізу виклала низку фотографій з відпочинку у Болгарії. Катерина Кухар на кожній світлині нагадує про те, що вона – балерина, а не лише красива жінка. До слова, ви вже визначилися з відпусткою?

Катерина Кухар відпочиває у Болгарії - фото 336026

Настя Каменських не завжди оголяється. До прикладу, цього разу в мережу вона виклала спільне фото з чоловіком Потапом, яке вона підписала просто: "Я їду до тебе, моє сонечко". Втім, дехто з прихильників Насті написав, що щастя любить тишу, натякаючи на те, що співачка останнім часом надто активно нагадує про свій новий сімейний стан.

Настя Каменських потішила селфі з коханим Потапом - фото 336027

Співачка Джамала цього тижня опублікувала кілька світлин, зроблених у полі. Одна з них привернула максимум уваги її прихильників, адже в кадрі не лише виконавиця, а й її маленький синочок. Просто гляньте, які вони потішні!

Джамала потішила світлиною з сином - фото 336028

Справжня Богиня краси. Принаймні так Надю Дорофєєву назвали її прихильники в мережі. Співачка не лише встигає зніматися в нових відеороботах, а й викладає на своїй сторінці в Instagram фото, які вкотре доводять, що у неї зі смаком усе відмінно!

Надя Дорофєєва вразила своїм виглядом - фото 336029

Співачка Rihanna на днях потролила президента США Дональда Трампа. Виконавиця виклала фото зі своїми подругами. Одна з них тримає у своїх руках футболку з написом "Іммігрант". Таким чином Рі-Рі нагадує Дональду, що його політика абсолютно безглузда. Не дивно, що під світлиною зібралися сотні коментарів зі словами вдячності виконавиці!

Rihanna потролила Дональда Трампа в мережі - фото 336030

Ці милі та зворушливі фото ми не могли оминути своєю увагою. На днях Сніжана Бабкіна знову стала матусею, з чим сімейство й вітаємо. Крім того, Сергій виклав на своїй сторінці серію фото з виписки з пологового. Здається, що пара була на курорті, а не в лікарні ;)

Ще одна не менш урочиста подія відбулася минулого тижня. Захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос одружився зі своєю обраницею Пілар Рубіо. Зазначимо, що пара разом от уже 7 років. Разом вони виховують трьох синочків. Тепер же вони – офіційно чоловік і дружина, з чим їх і вітаємо!

Серхіо Рамос нарешті одружився - фото 336031

Продовжимо ще одним футболістом. Кріштіану Роналду на повну відривається зі своєю коханою Джорджиною та дітьми. І, звичайно ж, не обійшлось без хизування сталевим пресом. Гортайте серію ;)

Наостанок залишаємо вам це спокусливе фото неймовірної Тіни Кароль. Нехай ваш новий тиждень буде сповнений лише найкращих і найпозитивніших емоцій, а допоможе це реалізувати Радіо МАКСИМУМ!

Тіна Кароль спокушає підписників у мережі - фото 336032

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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