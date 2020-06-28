Гарячі хіти літа: плейлист нових пісень червня

Нова музика літа нестримною хвилею увірвалась у спекотне життя і є ковтком не лише свіжого повітря, а й гарного настрою. Від свіжих треків з'являється бажання співати, танцювати і просто насолоджуватись життям. Тому вмикай новинки світу поп-музики за останній тиждень на Радіо МАКСИМУМ!

Перший місяць літа приніс не лише спекотну погоду, яку періодично розбавляли зливи, а й порцію крутої музики від відомих та нових виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів червня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Червень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Перрі, Шакіра, Marshmello & Halsey та інші. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист нової музики червня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Marshmello & Halsey - Be Kind (Official Music Video)

Kodaline - Say Something (Official Video)

Katy Perry - Daisies (Can't Cancel Pride)

Doja Cat - Like That (Official Video) ft. Gucci Mane

Lauv - Dishes [Official Video]

Melanie Martinez - Fire Drill [Official Audio]

Charlie Puth - Girlfriend [Official Audio]

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

John Legend, Koffee - Don't Walk Away (Official Audio)

R3HAB, HRVY - Be Okay (Dance Video)

Real Love Song · Nothing But Thieves

Hurts - Suffer (Official Audio)

JoJo -Small Things [Official Music Video]

Shakira - The One (Official Music Video)

Lizzo x Queer Eye – Soulmate (Official Lyric Video)

Tiësto - Lose You (Lyric Video) ft. ILIRA

Yung Lean — Outta My Head (Official Video)

Tom Walker - Wait for You (Official Video)

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