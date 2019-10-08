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Гаряча штучка: Брітні Спірс вразила своєю гнучкістю

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Брітні Спірс роздяглась для розтяжки - фото 1
Брітні Спірс роздяглась для розтяжки / instagram.com/britneyspears

Поп-зірка Брітні Спірс продовжує дивувати шанувальників своїми формами. Цього разу співачка вирішила показати не лише фігуру, а й гнучкість.

37-річна американська співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до звичайного життя після лікування у психіатричній клініці. Зірка змінила стиль, ставши брюнеткою, а також активно зайнялась профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників. Там Брітні періодично ділиться тим, що трапляється з нею, а також не соромиться публікувати пікантні кадри.

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Нещодавно поп-зірка похизувалась гнучкістю, оприлюднивши фото у білизні та панчохах, на якому майже сидить на шпагаті.

"Тож я знайшла цю чарівну студію йоги в Мауї (острів на Гаваях, ред)... Я спробувала зайнятись йогою, але протанцювала перші 20 хвилин і відпустила. Закінчила розтяжкою та йогою! Більшу частину року я чимало нею займалась. Зараз я надаю перевагу кардіотренуванням та танцям. Поїздка до Мауї була неймовірною, але я втратила 7 годин кадрів через мій телефон і була дуже засмучена. Але все одно я продовжую рухатись вперед", – додала Брітні під фото. Фанати оцінили зусилля зірки та засипали її компліментами та захопленими коментарями.

instagram.com/britneyspears - фото 360253
instagram.com/britneyspears

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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