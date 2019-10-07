Найкрасивіші жінки планети за версією пластичного хірурга

Пластичний хірург Джуліан ДеСільва, який практикує в одній з найкращих клінік Британії, зайнявся комп'ютерним аналізом облич відомих дівчат і жінок Голлівуду, щоб знайти найідеальніші з них.

Хірург провів дослідження, використовуючи інноваційну комп'ютерну програму.

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За результатами дослідження, риси обличчя Ембер Херд на 91,85% відповідають грецьким зразкам краси. На другому місці обличчя Кім Кардашян, відповідне ідеалу на 91.39%. Лице моделі Кейт Мосс відповідає ідеалу на 91,06%.

Ембер Херд

Кім Кардашян

Кейт Мосс

Найбільш чуттєвими були визнані губи моделі Емілі Ратажковскі, а обличчя в цілому відповідає ідеалу на 90.8%. Повний список красунь:

Ембер Херд (91,39% 1 місце)

Мерилін Монро (89,41% 9 місце)

Скарлетт Йоханссон (89,82% 7 місце)

Хеллен Міррен (89,93% 6 місце)

Кендалл Дженнер (90,18% 5 місце)

Дженніфер Лоуренс (89, 24% 10 місце)

Емілі Ратажковскі (90,8% 4 місце)

Селена Гомес (89, 57% 8 місце)

Кім Кардашьяьн (91, 39% 2 місце)

Кейт Мосс (91,06% 3 місце)

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