Джим Керрі намалював несподівану карикатуру на Зеленського і Трампа

Актор і комік Джим Керрі опублікував у мережі карикатуру на гучну телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Актор висміяв тиск лідера США на українського колегу: "Пропозиція, від якої не можна відмовитися".

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"Шахрай над шахраями зробив Зеленському "пропозицію, від якої не можна відмовитися", – дослівно підписав він картинку. Схоже, такими сентенціями актор обіграв тиск президента США на українського колегу, у якому того звинуватили невдовзі після оприлюднення стенограми телефонної розмови.

На картині Джим також помістив саркастичну фразу, яка є відсиланням до сюжету знаменитого роману про мафію Маріо П'юзо Хрещений батько: "Настане день, а цей день може ніколи не настати, я попрошу тебе зробити мені послугу. А поки прийми цей дарунок у вигляді військової допомоги в день весілля моєї доньки". Менш ніж за добу пост Керрі зібрав понад 2 тис. ретвітів і понад 13 тис. лайків.

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

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