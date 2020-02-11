Гаряча Rihanna анонсувала новий дуетний трек

Американська співачка Ріанна розповіла, як збирається провести День святого Валентина і з ким його відзначати.

Як зізналася сама 31-річна виконавиця в День закоханих вона буде працювати. Зірці належить запис нового треку в студії.

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За словами Ріанни, вона дуже хвилюється і переживає з цього приводу. Спочатку співачка не захотіла говорити, з ким буде записувати пісню. "Не можу сказати, з ким я працюю, але я давно хотіла з ним записати музику", – заявила зірка. Але пізніше вона не стрималася і розкрила таємницю – це буде дует з американським репером Фарелом Вільямсом.

Що стосується самого Дня закоханих, Ріанна порадила одиноким дівчатам не засмучуватися. Співачка вважає, що найкраще буде купити новий комплект спокусливої білизни і побалувати себе чимось смачним.

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