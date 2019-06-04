Гаряча модель Алессандра Амброзіо показала пляжні фото

Колишня ангел Victoria's Secret Алессандра Амброзіо не збирається розслаблятись, а недавні фото моделі викликають захват! Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону.

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо продовжує тішити прихильників своїми ідеальними формами. Важко повірити, що жінка, яка була у списку найбажаніших красунь світу, має двох дітей. Річ у тому, що модель постійно працює над собою, а також має власну лінійку купальників.

І ще: Сексуальна Ешлі Грем показала фігуру в бікіні

До того ж, Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Там зірка ділиться кадрами зі зйомок та звичайних буднів. Нещодавно красуня вирішила нагадати, що літо вже почалось і пора насолоджуватись спекою. Тому модель постала у розкішних купальниках на побережжі. Тут спекотно!

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

Читайте також: Леся Нікітюк підкорила соковитими формами у бікіні