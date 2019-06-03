Сексуальна Ешлі Грем показала фігуру в бікіні

Найпопулярніша американська plus size модель Ешлі Грем позувала в купальниках на тлі моря. Заряджайтеся енергією релаксу та літа!

Модель Ешлі Грем стала головною героїнею річного випуску Harper's Bazaar UK. Локацією для зйомок обрали гарне океанське узбережжя. Ешлі приміряла ретро-купальники з високою лінією талії, з принтами і в горох.

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На одному з фото щаслива Грем позувала в червоному купальнику і з червоною помадою. У супровідному інтерв'ю Ешлі розповіла про целюліт, хейтерів і про те, чому поки не хоче мати дітей.

"Дітей в найближчому майбутньому я не планую. Не зараз. У серпні ми з чоловіком відзначимо дев'яту річницю спільного життя, але відчуваю, що ще занадто незріла, щоб мати дітей. У мене дуже багато справ, які ще треба зробити", – розповіла модель. "Я люблю свої великі руки, целюліт, м'який живіт, красиві вигини", – додала Ешлі.

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