Леся Нікітюк підкорила соковитими формами у бікіні

Ведуча Леся Нікітюк показала ідеальний сніданок, засвітивши розкішні форми в бікіні.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу Танці з зірками, але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото.

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Так, Леся опублікувала нове фото, яке викликало багато обговорень в соцмережі. На фотографії вона позує в сексуальному купальнику, і лежачи на шезлонгу, снідає. Нікітюк буквально світиться від щастя, чи то через їжу, чи то через те, що поїхала до Одеси і засмагає на сонечку.

Її волосся розпущене в красивій укладці, а на обличчі легкий акуратний макіяж і мила усмішка. На тарілці у Лесі смажені яйця, овочі і морепродукти. Видно, що зірка насолоджується відпочинком.

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