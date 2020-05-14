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Коронавірус Карантин

Гаряча мандрівниця: Сара Андервуд розбурхала фото в бікіні

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Сара Андервуд в купальнику - фото 1
Сара Андервуд в купальнику / instagram.com/saraunderwood

Одна із найпривабливіших гравців у покер Сара Андервуд продовжує підкорювати серця шанувальників пікантними кадрами майже без одягу.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Хоч майже по всьому світу введено карантин через пандемію коронавірусу, але Сара не надто сумує, адже мешкає у будиночку в лісі. До того ж, в її архівах чимало сонячних кадрів, якими вона ділиться з фанатами. Нещодавно дівчина показала фото в бікіні та з наплічником під час однієї зі своїх мандрівок. Важко сказати, чи зручно в такому вигляді подорожувати, але виглядає точно ефектно.

instagram.com/saraunderwood - фото 403976
instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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