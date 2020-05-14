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Зваблива Емілі Ратажковскі знову забула про спіднє (фото)

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Емілі Ратажковскі забула про бюстгальтер - фото 1
Емілі Ратажковскі забула про бюстгальтер / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів буденним фото, на якому знову продемонструвала розкішні форми. Зірка зовсім не соромиться свого тіла!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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На час карантину фотографом зірки став її чоловік, тож свіжих кадрів на сторінці Ратажковскі не поменшало. Підтверджує це і недавня світлина, на якій модель позує на терасі в джинсах та майці без бюстгальтера. Як би дивно це не звучало, але власниця бренду білизни не часто полюбляє носити спіднє. Зате фанати не проти такого тренду і вже оцінили знімок у понад мільйон лайків і кілька тисяч коментарів з компліментами.

instagram.com/emrata - фото 403944
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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