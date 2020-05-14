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Сексуальна Кім Кардашян засвітила розкішну фігуру у міні

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Кім Кардашян у крихітній сукні - фото 1
Кім Кардашян у крихітній сукні

Курйозна Кім Кардаян вирішила подякувати своїм шанувальникам, похизувавшись формами у крихітній сукні. Дружина Каньє Веста зовсім не соромиться показувати свою фігуру у найвідвертішому вбранні.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 170 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила подякувати за нову кругленьку цифру підписників на її профілі, тож поділилась серією фото у крихітній сукні, яка ледь прикривала її ефектну фігуру.

"170 мільйонів! Вау! Я дуже люблю вас всіх", – зазначила Кардашян під знімками, а шанувальники засипали її тисячами компліментів. До слова, новенький допис теж відзначився кількома мільйонами лайків.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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