Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Гаряча Леся Нікітюк завела мережу інтимним знімком топлес (18+)

  • 161
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Спокуслива українська шоувумен Леся Нікітюк порадувала шанувальників гарячими фото з нової провокаційної фотосесії. Підписники красуні у захваті. Ти також оціниш!

Так, Леся Нікітюк знову розбурхала своїх фанів в Instagram відвертими кадрами. Сексуальна телеведуча позувала в спальні в облягаючих штанах, при цьому красуня на одному з фото постала топлес. Зірка похизувалася апетитними формами і спокусила шанувальників гарячим поглядом.

І ще: З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час

Крім знімків, Леді Ле опублікувала в мережі й історію у жартівливій формі, розповівши, як їй вдалося зняти себе справжню.

"Ось багато було у мене фотосесій, а ось щоб я залишилася задоволена результатом – не завжди бувало. Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози, все ось ці "задники" різнокольорові. Коротше, не можу я знайти людей, які покажуть мене мною! Ну або відкриють жіночність!" – прокоментувала результати фотосесії Леся.

Гаряча Леся Нікітюк завела мережу інтимним знімком топлес (18+) - фото 392216

Гаряча Леся Нікітюк завела мережу інтимним знімком топлес (18+) - фото 392217

Читайте також: Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
  • 12 березня, 19:14
  • 200
Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
  • 12 березня, 12:00
  • 297
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2166658
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз