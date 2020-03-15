Гаряча Леся Нікітюк завела мережу інтимним знімком топлес (18+)

Спокуслива українська шоувумен Леся Нікітюк порадувала шанувальників гарячими фото з нової провокаційної фотосесії. Підписники красуні у захваті. Ти також оціниш!

Так, Леся Нікітюк знову розбурхала своїх фанів в Instagram відвертими кадрами. Сексуальна телеведуча позувала в спальні в облягаючих штанах, при цьому красуня на одному з фото постала топлес. Зірка похизувалася апетитними формами і спокусила шанувальників гарячим поглядом.

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Крім знімків, Леді Ле опублікувала в мережі й історію у жартівливій формі, розповівши, як їй вдалося зняти себе справжню.

"Ось багато було у мене фотосесій, а ось щоб я залишилася задоволена результатом – не завжди бувало. Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози, все ось ці "задники" різнокольорові. Коротше, не можу я знайти людей, які покажуть мене мною! Ну або відкриють жіночність!" – прокоментувала результати фотосесії Леся.

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