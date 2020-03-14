З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Цього тижня почнемо з сексуальної DJ NANA, котра не стомлюється ділитися зі своїми прихильниками провокативними фото. Співачка й танцюристка попросила своїх підписників написати під постом, що ж у кадрі зайве. Коментарі не забарилися: "Зайве? Що за питання? Зайвий бюстгальтер, звичайно ж!", "Груди зайвими не бувають", "А сало в кадр не потрапило. Тоді б усе було на своїх місцях", "Одяг для грудей зайвий", "Не вистачає ложечки сметани на борщу", "Дивно, що телефон фокус на стіл навів", "Немає нічого зайвого".

DJ NANA практично вивалила груди на стіл

Влад Яма теж любить епатувати своїх прихильниць, викладаючи пікантні світлини. Не дивно, що цей кадр зібрав не лише чимало вподобань, а й коментарів. Ось кілька з них: "На цьому фото є зайві деталі", "Аполлон", "О, Боже мій, який же ви прекрасний", "Вау, яка красива ракушка", "Перепрошую, а є фото без ракушки?", "Ох, Владиславе, ви небезпечний".

Влад Яма оголився, аби привітати жінок зі святом

Ведуча X-фактор, Даша Трегубова, показала, як вона підготувалася до карантину. Ох, здається, з такою кралею більшість чоловіків України готові були б ізолюватися і не на один тиждень. Коментарі у студію: "А що, Голлівуд на карантин закривають?", "Просто і бездоганно", "А карантин серйозний", "Дівчина Бонда", "Лікування коханням?", "Є пропозиція: закриємось разом? Мені теж потрібно на карантин", "Та з такою дівчиною можна й на кілька тижнів на карантин закритися", "З такою я б заліг на карантин".

Як же ж можна забути про Лесю Нікітюк? Особливо, коли вона оголяється перед камерою. Ох, у нас тут на фоні якраз зазвучали "Малесенькі долоньки" Ірини Федишин. Випадковості не випадкові. Ловіть порцію коментарів, які оспівують улюблену українську телеведучу: "Тут жіночність аж випирає", "Це просто вогонь", "Руки помила?", "Ого, небезпечна Леся", "Ну ось і груди показались на горизонті", "Бомба! Викликайте пожежників, бо тут Леська вогонь. Ти з кожним днем усе еротичніша й сексуальніша".

Леся Нікітюк сором'язливо прикриває руками свої груди

Ці спокусливі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі цього тижня. Воно й не дивно, адже ви гляньте, що витворяє поп-діва під час своїх концертів. Мовиться не лише про оголення, а й про акробатичні трюки, які вкотре доводять, що Тіна працює на всі 100 відсотків, якщо не більше. Не дивно, що прихильники не забувають засипати її компліментами: "То ось, що означає: "покрутити королеву", "Боже, які ноги", "Яка ж ви неймовірна", "Вау! Емоційно", "Тіна просто шикарна", "І як тепер заснути після цієї пожежі?"

Наостанок залишимо вам уже колишню учасницю реаліті-шоу "Холостяк", Лею Вєріч. Дівчина хоч і отримала заповітну червону троянду від Максима, та у другому випуску їй таки довелося покинути проєкт. Сама ж учасниця вже відома завдяки участі у шоу "Екси-2", а також своїм провокативним світлинам у мережі. До слова, коментарі під фотографіями вельми і вельми негативні: "Жах... раніше була красунею, а зараз більше на транса схожа", "Та ну... раніше природнішою була".

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