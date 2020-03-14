На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
- 112
Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
Дивіться також: Холостяк 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
Цього тижня почнемо з сексуальної DJ NANA, котра не стомлюється ділитися зі своїми прихильниками провокативними фото. Співачка й танцюристка попросила своїх підписників написати під постом, що ж у кадрі зайве. Коментарі не забарилися: "Зайве? Що за питання? Зайвий бюстгальтер, звичайно ж!", "Груди зайвими не бувають", "А сало в кадр не потрапило. Тоді б усе було на своїх місцях", "Одяг для грудей зайвий", "Не вистачає ложечки сметани на борщу", "Дивно, що телефон фокус на стіл навів", "Немає нічого зайвого".
Влад Яма теж любить епатувати своїх прихильниць, викладаючи пікантні світлини. Не дивно, що цей кадр зібрав не лише чимало вподобань, а й коментарів. Ось кілька з них: "На цьому фото є зайві деталі", "Аполлон", "О, Боже мій, який же ви прекрасний", "Вау, яка красива ракушка", "Перепрошую, а є фото без ракушки?", "Ох, Владиславе, ви небезпечний".
Ведуча X-фактор, Даша Трегубова, показала, як вона підготувалася до карантину. Ох, здається, з такою кралею більшість чоловіків України готові були б ізолюватися і не на один тиждень. Коментарі у студію: "А що, Голлівуд на карантин закривають?", "Просто і бездоганно", "А карантин серйозний", "Дівчина Бонда", "Лікування коханням?", "Є пропозиція: закриємось разом? Мені теж потрібно на карантин", "Та з такою дівчиною можна й на кілька тижнів на карантин закритися", "З такою я б заліг на карантин".
Як же ж можна забути про Лесю Нікітюк? Особливо, коли вона оголяється перед камерою. Ох, у нас тут на фоні якраз зазвучали "Малесенькі долоньки" Ірини Федишин. Випадковості не випадкові. Ловіть порцію коментарів, які оспівують улюблену українську телеведучу: "Тут жіночність аж випирає", "Це просто вогонь", "Руки помила?", "Ого, небезпечна Леся", "Ну ось і груди показались на горизонті", "Бомба! Викликайте пожежників, бо тут Леська вогонь. Ти з кожним днем усе еротичніша й сексуальніша".
Ці спокусливі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі цього тижня. Воно й не дивно, адже ви гляньте, що витворяє поп-діва під час своїх концертів. Мовиться не лише про оголення, а й про акробатичні трюки, які вкотре доводять, що Тіна працює на всі 100 відсотків, якщо не більше. Не дивно, що прихильники не забувають засипати її компліментами: "То ось, що означає: "покрутити королеву", "Боже, які ноги", "Яка ж ви неймовірна", "Вау! Емоційно", "Тіна просто шикарна", "І як тепер заснути після цієї пожежі?"
Наостанок залишимо вам уже колишню учасницю реаліті-шоу "Холостяк", Лею Вєріч. Дівчина хоч і отримала заповітну червону троянду від Максима, та у другому випуску їй таки довелося покинути проєкт. Сама ж учасниця вже відома завдяки участі у шоу "Екси-2", а також своїм провокативним світлинам у мережі. До слова, коментарі під фотографіями вельми і вельми негативні: "Жах... раніше була красунею, а зараз більше на транса схожа", "Та ну... раніше природнішою була".
Вам сподобається: Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
21:53Розробники Pokemon Go адаптували гру під епідемію коронавірусу: що змінилось
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
21:0015 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Хакери активно використовують паніку навколо коронавірусу для крадіжки даних
-
20:21Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:49Як виглядає електричний супербайк, виготовлений з дерева
-
19:23Коронавірус зближує: дивіться, як італійці співають на балконах під час карантину
-
19:00МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу
-
18:53Виглядає на всі 30: цей 56-річний дідусь семи онуків змусить вас піти до залу
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
18:00Гороскоп на 15 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Футболіст, який підхопив коронавірус, різко подорожчав у FIFA 20
-
17:1720 найбагатших людей планети за день втратили 78 мільярдів доларів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:44Цим знакам Зодіаку скоро пощастить
-
16:16Мільярдер Білл Гейтс пішов із ради директорів Microsoft
-
15:46Apple зачиняє магазини в усьому світі
-
15:14Будинок Отіса з серіалу Сексуальне виховання можна орендувати: умова одна
-
14:42Три види страху, які руйнують ваші стосунки
-
14:16Прем'єру Форсажу 9 відклали на рік: названа нова дата релізу
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
13:17У новому iPhone 12 з'явиться 3D-камера: що вона вміє
-
12:43Онука Софії Ротару затьмарила Манхеттен зухвалим міні
-
12:15Самоізоляція через коронавірус: що треба знати
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає