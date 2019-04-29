Британська модель похизувалась бюстом у відвертій сукні (фото)

Британська plus-size модель Демі Роуз продовжує тішити фанатів сексуальними фото. Цього разу юна красуня похизувалась своїми формами у незвичайній сукні з глибоким вирізом.

24-річна plus-size модель з Великобританії Демі Роуз вже кілька років поспіль підкорює соцмережу Instagram, де у неї зараз понад 12 мільйонів користувачів. Все почалось з вроди дівчини та її фігури, яка привертала увагу користувачів. Згодом Демі почала зустрічатись з репером Tyga, який також доклався до її популярності. Однак пара розійшлась, а Демі не афішує особистого життя, зате ділиться спокусливими фото в обтислому вбранні або взагалі без нього.

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Відзначимо, що параметри моделі вражають: її зріст всього 1,57 см, однак вона власниця 5 розміру грудей, талії у 60 см та пишних стегон. Тому в чорній сукні з глибоким вирізом важко не помітити її бюст:

instagram.com/demirosemawby

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