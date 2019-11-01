Гаряча Кім Кардашян у рожевому бікіні скопіювала Барбі

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян не стала нічого приховувати на новому фото. Шанувальники у захваті від розкутості Кім!

Американська супермодель і телеведуча Кім Кардашян продемонструвала пишні форми в крихітному купальнику.

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Крім того, зірка змінила колір волосся, ставши блондинкою. Фото Кардашян розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Відзначимо, що Кардашян доволі часто тішить свою багатомільйонну аудиторію відвертими знімками.

Гортайте фотогалерею:

Днями зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень, а все через її бренд коригуючої білизни. Власниця найвідоміших сідниць полюбляє демонструвати свою продукцію на собі.

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