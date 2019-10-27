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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Сексуальна Кендалл Дженнер показала публіці свої сідниці (фото)

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Кендалл Дженнер засвітила сідниці - фото 1
Кендалл Дженнер засвітила сідниці / instagram.com/kendalljenner

Відома модель Кендалл Дженнер похизувалась апетитною фігурою в образі ангела на торішній Хеловін. Ця дівчина зовсім не має комплексів, а також не соромиться відвертих фото.

23-річна зірка реаліті-шоу та модель Victoria's Secret Кендалл Дженнер активно займається не лише власною кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram. Там за юною сестрою Кім Кардашян стежать понад 117 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя, а також має чудове почуття гумору і обожнює сарказм. До того ж, дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою фігуру на публіці.

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Це підтвердило архівне фото Кендалл з торішнього Хеловіна, для якого вона разом з сестрами приміряли ангельські крила Victoria's Secret. Щоправда, на карі можна побачити лише модель із незвичайного ракурсу, яка хизується своїми сідницями. Здається, у Кардашян любов до своїх форм спільна.

instagram.com/kendalljenner - фото 364007
instagram.com/kendalljenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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