Сексуальна Кендалл Дженнер показала публіці свої сідниці (фото)

Відома модель Кендалл Дженнер похизувалась апетитною фігурою в образі ангела на торішній Хеловін. Ця дівчина зовсім не має комплексів, а також не соромиться відвертих фото.

23-річна зірка реаліті-шоу та модель Victoria's Secret Кендалл Дженнер активно займається не лише власною кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram. Там за юною сестрою Кім Кардашян стежать понад 117 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя, а також має чудове почуття гумору і обожнює сарказм. До того ж, дівчина зовсім не соромиться демонструвати свою фігуру на публіці.

І ще: З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)

Це підтвердило архівне фото Кендалл з торішнього Хеловіна, для якого вона разом з сестрами приміряли ангельські крила Victoria's Secret. Щоправда, на карі можна побачити лише модель із незвичайного ракурсу, яка хизується своїми сідницями. Здається, у Кардашян любов до своїх форм спільна.

instagram.com/kendalljenner

Читайте також: Сексуальна Оля Полякова в міні-бікіні розбурхала мережу