Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото

Відома модель та наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер вже приготувалась до Хеловіну. Дівчина обрала сексуальний костюм моделі Playboy, який підкреслив її ефектні форми.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер активно займається не лише різними проєктами та вихованням доньки, а й веде сторінку в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ледь не кожного дня публікує свіжі фото зі свого життя.

І ще: Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram

Напередодні Хеловіну Кайлі вирішила показати шанувальникам свій гарячий образ моделі Playboy. Важко не помітити ефектний бюст моделі та її апетитні форми. Вочевидь, дівчина змагається у сексуальності зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян.

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася модель королівської крові Стелла Теннант (18+)