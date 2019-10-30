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Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото

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Кайлі Дженнер стала кроликом Playboy - фото 1
Кайлі Дженнер стала кроликом Playboy / instagram.com/kyliejenner

Відома модель та наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер вже приготувалась до Хеловіну. Дівчина обрала сексуальний костюм моделі Playboy, який підкреслив її ефектні форми.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер активно займається не лише різними проєктами та вихованням доньки, а й веде сторінку в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ледь не кожного дня публікує свіжі фото зі свого життя.

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Напередодні Хеловіну Кайлі вирішила показати шанувальникам свій гарячий образ моделі Playboy. Важко не помітити ефектний бюст моделі та її апетитні форми. Вочевидь, дівчина змагається у сексуальності зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян.

Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото - фото 364805

Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото - фото 364806

Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото - фото 364807

Наймолодша мільярдерка приміряла образ моделі Playboy: гарячі фото - фото 364808

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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