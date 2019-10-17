Володарку найсексуальніших сідниць розкритикували за фото в білизні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень, а все через її бренд коригуючої білизни. Власниця найвідоміших сідниць полюбляє демонструвати свою продукцію на собі.

38-річна американська модель, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише для родини та чималої кількості проєктів, а й для профілю в соцмережі Instagram. Щодня дружина Каньє Веста ділиться свіжими кадрами зі зйомок, свого життя та світських заходів. Нещодавно зірка запустила власну лінійку коригуючої білизни під назвою skims, яку активно рекламує на своїй сторінці.

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Окрім цього, майже кожен новий знімок Кім саме у білизні. І далеко не всі засипають бізнеследі компліментами, адже є й ті, хто вважає, що Кардашян перейшла межу і це не нормальні фото для багатодітної матері. Підлило олії у вогонь ще й те, що недавно сам Каньє Вест зізнався, що не у захваті від такої відвертості дружини.

Джерело всіх фото: instagram.com/kimkardashian

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