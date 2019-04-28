Гаряча дружина гравця Барселони підірвала мережу

Футболіст Кевін-Прінс Боатенг несподівано перейшов у каталонську Барселону і зараз чекає шансу, щоб проявити себе в іграх за "блаугранас". А поки Боатенг працює над собою, його красуня-дружина насолоджується шикарним відпочинком.

Нещодавно уродженець Західного Берліна зіграв матч проти "Уески" (0:0) і, напевно, він хотів забити у цій зустрічі.

І ще: Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає

Дружина Боатенга американо-італійська журналістка і телеведуча Мелісса Сатта усілякими способами надихає футболіста на голи і чекає їх.

Зараз яскрава красуня відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаї, звідки регулярно викладає спокусливі фотографії в Instagram. Фото Меліси в купальнику стало хітом!

Читайте також: Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп