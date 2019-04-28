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Гаряча дружина гравця Барселони підірвала мережу

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Фото Меліси в купальнику стало хітом - фото 1
Фото Меліси в купальнику стало хітом / pinterest

Футболіст Кевін-Прінс Боатенг несподівано перейшов у каталонську Барселону і зараз чекає шансу, щоб проявити себе в іграх за "блаугранас". А поки Боатенг працює над собою, його красуня-дружина насолоджується шикарним відпочинком.

Нещодавно уродженець Західного Берліна зіграв матч проти "Уески" (0:0) і, напевно, він хотів забити у цій зустрічі.

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Дружина Боатенга американо-італійська журналістка і телеведуча Мелісса Сатта усілякими способами надихає футболіста на голи і чекає їх.

Зараз яскрава красуня відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаї, звідки регулярно викладає спокусливі фотографії в Instagram. Фото Меліси в купальнику стало хітом!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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