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Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп

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Інтернет-користувачі посміялися від душі - фото 1
Інтернет-користувачі посміялися від душі / london.zagranitsa.com

Інтернет-користувач знайшов журнал 1998 року, в якому представники преси вирішили пофантазувати, яким футболіст Девід Бекхем буде через двадцять два роки.

Журналісти видання FourFourTwo дуже сильно прогадали! У кадрі Девід позує з залисиною і відсутніми зубами. Мабуть, вони думали, що з роками спортсмен перестане стежити за собою і відвідувати дантиста... Насправді ж Бекхем навіть випустив свою лінійку косметичних засобів для чоловіків.

І ще: Девід Бекхем був шокований: відомого футболіста жорстоко розіграли

Інтернет-користувачі посміялися від душі, побачивши постер. Деякі жартували, що у Девіда попереду є цілий рік, щоб стати схожим на людину з картинки.

Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп - фото 323896

Нагадаємо, 43-річний Девід Бекхем вже 20 років живе в шлюбі з Вікторією. Подружжя виховує чотирьох дітей, а кілька днів тому Вікторія відзначала своє 45-річчя.

Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп - фото 323898
Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп - фото 323897

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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