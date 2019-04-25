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Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає

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Дівчина-красуня Дениса Попова - фото 1
Дівчина-красуня Дениса Попова / Instagram

20-річний захисник Динамо Денис Попов дебютував за "біло-синіх" у переможному матчі Прем'єр-ліги України проти Маріуполя. ЗМІ дізналися, хто ж надихає футболіста на хорошу гру.

Захисник молодіжної збірної України став одним з найкращих гравців матчу. На успіхи футболіста надихає його дівчина Гладун Анастасія, студентка Київського Інституту міжнародних відносин.

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Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323941

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323942

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323943

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323938

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323939

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323940

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323944

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323945

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323947

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323946

Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає - фото 323948

24 квітня на Олімпійському стадіоні в Києві відбувся матч 25-го туру УПЛ між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем". Голів у матчі не було, а гра була, як завжди, безкомпромісною і з безліччю боротьби. Про це говорять 5 жовтих карток футболістів Динамо і 4 попередження гравців Шахтаря.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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