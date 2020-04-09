Дівчата почали роздягатись для флешмобу, і це варто побачити (фото)

Напівголі дівчата в соцмережах не є чимось незвичайним, однак карантин змінює правила гри. Тому красуні з різних куточків світу влаштували справжній флешмоб пікантних фото, де родзинкою є...подушка!

Користувачки соцмережі Instagram намагаються розважатись в самоізоляції, як можуть. Зважаючи на те, що виходити з дому не рекомендують, то важко втриматись від бажання причепуритись та похизуватись своїм стилем.

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Тому з'явився флешмоб #QuarantinePillowChallenge, який полягає в тому, що зробити фото зовсім без одягу, а з подушки зробити "сукню" за допомогою пояса. Звісно ж, таке вбрання прикриває дівчат лише з певного ракурсу, але зовсім не виглядає вульгарно.

Така вона – мода весни 2020:

instagram.com/tatlerthailand

instagram.com/dontrushchallenge

instagram.com/dontrushchallenge

instagram.com/ladybb___

instagram.com/cocoetmode

instagram.com/tu_hhao

instagram.com/boskietwice

instagram.com/wirginia_s

instagram.com/akamarlyn

instagram.com/esedesirena

instagram.com/sosazerafa

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