Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Дівчата почали роздягатись для флешмобу, і це варто побачити (фото)

  • 404
Новий челендж з подушками - фото 1
Новий челендж з подушками / instagram.com/tatlerthailand

Напівголі дівчата в соцмережах не є чимось незвичайним, однак карантин змінює правила гри. Тому красуні з різних куточків світу влаштували справжній флешмоб пікантних фото, де родзинкою є...подушка!

Користувачки соцмережі Instagram намагаються розважатись в самоізоляції, як можуть. Зважаючи на те, що виходити з дому не рекомендують, то важко втриматись від бажання причепуритись та похизуватись своїм стилем.

І ще: Nike випускатиме захисні екрани для обличчя замість кросівок

Тому з'явився флешмоб #QuarantinePillowChallenge, який полягає в тому, що зробити фото зовсім без одягу, а з подушки зробити "сукню" за допомогою пояса. Звісно ж, таке вбрання прикриває дівчат лише з певного ракурсу, але зовсім не виглядає вульгарно.

Така вона – мода весни 2020:

instagram.com/tatlerthailand - фото 396977
instagram.com/tatlerthailand
instagram.com/dontrushchallenge - фото 396976
instagram.com/dontrushchallenge
instagram.com/dontrushchallenge - фото 396975
instagram.com/dontrushchallenge
instagram.com/ladybb___ - фото 396974
instagram.com/ladybb___
instagram.com/cocoetmode - фото 396973
instagram.com/cocoetmode
instagram.com/tu_hhao - фото 396972
instagram.com/tu_hhao
instagram.com/boskietwice - фото 396971
instagram.com/boskietwice
instagram.com/wirginia_s - фото 396970
instagram.com/wirginia_s
instagram.com/akamarlyn - фото 396969
instagram.com/akamarlyn
instagram.com/esedesirena - фото 396968
instagram.com/esedesirena
instagram.com/sosazerafa - фото 396967
instagram.com/sosazerafa

Читайте також: Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 631
ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • Вчора, 16:22
  • 348
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2213360
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози