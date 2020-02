GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Співачка GARNA представила пісню, з якою планує підкорити Нацвідбір на Євробачення 2020. Конкурсний трек дівчини називається "Who We Are?". Слухайте пісенну новинку із потужним вокалом!

З піснею "Who We Are?", що в перекладі означає "Хто ми такі?", GARNA виступить у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого.

І ще: KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Запальний трек від маловідомої учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020 підкорює не лише українських слухачів, а й іноземних поціновувачів гарної музики. Особливу увагу вони звертають на голос, тембр та манеру виконання артистки.

Слухати онлайн GARNA – Who We Are? на відбір Євробачення 2020:

На своїй сторінці в Інстаграмі Альона (справжнє ім'я співачки) написала: "Кілька днів залишилося до найголовнішої події eurovision2020 та моєї найзаповітнішої мрії всього життя! Створюймо історію нової української музики разом! Тільки разом з кожним із вас!"

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ WHO WE ARE?

Who We Are?

How could we fail to make this dumb place, better

How could we not to quit this foul play, ever

We lost control of our minds

We did not harm, yet we’re not nice guys.

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground

How should we save the others of a fall, better

How should we conquer our inner wars, ever

We burn our dreams, we lose our road

But somewhere there is still a hope

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground

ПЕРЕКЛАД ПІСНІ WHO WE ARE?

Хто ми є?

Як ми змарнували свій шанс змінити світ на краще?

Чому не вийшли з нечесної гри?

Ми більше собі не належимо

Ми не робили шкоди, та чи ми дійсно хороші?

Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі

Хто ми, ми переслідуємо свої бажання

Хто ми, може ми відблиски полум’я

Хто ми, ми згораємо ущент

Чи би ми могли вберегти інших від падіння

Чи ми могли перемогти у війні, що йде у нас всередині

Ми нищимо власні мрії і втрачаємо вірний шлях

Але ж десь, ще є надія

Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі

Хто ми, ми переслідуємо свої бажання

Хто ми, може ми відблиски полум'я

Хто ми, ми згораємо ущент

Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі

Хто ми, ми переслідуємо свої бажання

Хто ми, може ми відблиски полум'я

Хто ми, ми згораємо ущент

Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі

Хто ми, ми переслідуємо свої бажання

Хто ми, може ми відблиски полум'я

Хто ми, ми згораємо ущент

До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020