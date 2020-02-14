На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
- 28
Співачка GARNA представила пісню, з якою планує підкорити Нацвідбір на Євробачення 2020. Конкурсний трек дівчини називається "Who We Are?". Слухайте пісенну новинку із потужним вокалом!
З піснею "Who We Are?", що в перекладі означає "Хто ми такі?", GARNA виступить у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 15 лютого.
І ще: KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
Запальний трек від маловідомої учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020 підкорює не лише українських слухачів, а й іноземних поціновувачів гарної музики. Особливу увагу вони звертають на голос, тембр та манеру виконання артистки.
Слухати онлайн GARNA – Who We Are? на відбір Євробачення 2020:
На своїй сторінці в Інстаграмі Альона (справжнє ім'я співачки) написала: "Кілька днів залишилося до найголовнішої події eurovision2020 та моєї найзаповітнішої мрії всього життя! Створюймо історію нової української музики разом! Тільки разом з кожним із вас!"
ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ WHO WE ARE?
Who We Are?
How could we fail to make this dumb place, better
How could we not to quit this foul play, ever
We lost control of our minds
We did not harm, yet we’re not nice guys.
Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
How should we save the others of a fall, better
How should we conquer our inner wars, ever
We burn our dreams, we lose our road
But somewhere there is still a hope
Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
Who we are, maybe lightning stars
Who we are, chasing our desires
Who we are, maybe flames of fire
Who we are, burning to the ground
ПЕРЕКЛАД ПІСНІ WHO WE ARE?
Хто ми є?
Як ми змарнували свій шанс змінити світ на краще?
Чому не вийшли з нечесної гри?
Ми більше собі не належимо
Ми не робили шкоди, та чи ми дійсно хороші?
Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум’я
Хто ми, ми згораємо ущент
Чи би ми могли вберегти інших від падіння
Чи ми могли перемогти у війні, що йде у нас всередині
Ми нищимо власні мрії і втрачаємо вірний шлях
Але ж десь, ще є надія
Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум'я
Хто ми, ми згораємо ущент
Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум'я
Хто ми, ми згораємо ущент
Хто ми, може ми зірки, що сяють у небі
Хто ми, ми переслідуємо свої бажання
Хто ми, може ми відблиски полум'я
Хто ми, ми згораємо ущент
До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
21:53Apple почала продавати відновлені 16-дюймові MacBook Pro
-
21:22Гітарист Queen зіграв для австралійської коали: миле відео
-
21:1115 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
20:48Новий Volkswagen Golf GTD отримає "один з найчистіших двигунів у світі"
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:245 природних способів покращити сексуальний потяг
-
19:54MARUV похвалилася незвичайною колекцією взуття
-
19:41Камера Samsung Galaxy S20 не поступається по деталізації S20 Ultra
-
19:23Нову зачіску Іванки Трамп висміяли в мережі
-
19:14Турецькі поліцейські штрафуватимуть туристів з дронами
-
19:00Стрітенська свічка: що символізує та від чого захищає цей оберіг
-
18:51Mercedes представили свій перший швидкісний катер
-
18:42Як запах коханої людини впливає на сон
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:40Дивні дива 4 сезон: перший тизер серіалу розкрив, чи живий шериф Гоппер
-
18:31Тепло та сонячно: експерти назвали країни для ідеального відпочинку у квітні
-
18:20Вчені визначили вид спорту, який уповільнює старіння
-
18:10Гороскоп на 15 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
17:51Привітання зі Стрітенням Господнім 2020: картинки і побажання
-
17:47Не час помирати: Біллі Айліш випустила саундтрек до фільму про Бонда
-
17:42Дієтологи назвали ідеальні та корисні продукти для пізньої вечері
-
17:30Стрітення Господнє 2020: історія, традиції і прикмети у свято 15 лютого
-
17:20Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
- 11 лютого
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
18:00Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
-
14:15ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
-
11:00Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
-
07:15Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом
- 10 лютого
-
20:16Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання
-
18:48Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020