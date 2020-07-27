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Футуристичний бюджетний електрокар здивував характеристиками

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Електромобіль eBussy - фото 1
Електромобіль eBussy / carscoops

Новий бюджетний електромобіль eBussy – справжній прорив у світі доступного транспорту з Німеччини. Автори вирішили запропонувати дуже дешевий електрокар, але необхідно дочекатися серійного виробництва.

Варто почати з головного – ціна на eBussy коливається від 15 800 до 28 800 євро. Такий розбіг обумовлений тим, що німецький виробник запропонує відразу 10 різних кузовів. У eBussy модульна конструкція, тому великої різноманітності і помірних цін вдалося досягти продуманою уніфікацією компонентів.

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Футуристичний бюджетний електрокар здивував характеристиками - фото 417766

У модельному ряду з'являться вантажівка, фургон, пікап і навіть кемпер для поїздок на природу – саме він і виявиться найдорожчою пропозицією в лінійці. Напевно це пов'язано з практичним салоном і великою кількістю додаткового обладнання.

Але на цьому цікаві особливості бюджетного електромобіля не закінчуються. Завдяки масі від 450 до 600 кг модель оснастили двома невеликими електромоторами, встановленими в передніх колесах. Сумарна віддача становить всього 20 к.с. і дивовижні 1000 Нм крутного моменту.

Також завдяки невеликій вазі запас ходу на батарейному блоці місткістю 10 кВтг складе 200 км. Але можна вибрати більшу батарею на 30 кВтг – в цьому випадку дальність пробігу зростає до 600 км.

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Джерело: carscoops
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