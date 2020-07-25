Легендарний Land Rover Defender перетворили на електромобіль

Британське тюнінг-ательє Twisted переробить класичний Land Rover Defender на повноцінний електромобіль. Усього буде випущено 30 електричних позашляховиків. Вартість лімітованої моделі стартуватиме з позначки у 185 000 фунтів стерлінгів.

В основу електричного позашляховика ляже рамний Land Rover Defender з м'яким складним дахом. Модель випускалася з 1993 по 1997 рік.

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Електрична модифікація отримає назву Twisted NAS-E і продаватиметься на американському та канадському ринках. За словами інженерів, електричний "Дефендер" зможе похизуватися кращою керованістю, але при цьому збереже позашляхові можливості класичної моделі.

У процесі "перетворення" фахівці демонтують двигун і коробку передач. У рух модифікований позашляховик буде приводити повністю електрична силова установка, що містить електромотор потужністю 214 кінських сил і 380 Нм крутного моменту. Також в електромобіль встановлять акумуляторну батарею на 60 кіловат/годин, яка дозволить моделі проїжджати на одному заряді до 320 кілометрів. Крім того, електричний Defender буде доступний у комплектації NAS-E Plus, яка має на увазі установку електродвигуна потужністю 320 кінських сил і 420 Нм крутного моменту.

Кузов електромобіля буде пофарбований у класичні відтінки позашляховиків 90-х років. Крім цього, британська модель отримає регульовані амортизатори з електромагнітним клапаном і посилену гальмівну систему. Салон електроверсії відрізнятиметься шкіряною оббивкою сидінь, а також сучасною мультимедійною та кліматичною системами.

Усього тюнери планують зібрати 30 екземплярів електричних позашляховиків. Вартість Land Rover Defender в комплектації NAS-E складе 185 000 доларів, за потужнішу модифікацію NAS-E Plus доведеться заплатити 210 000 доларів.

На початку червня каліфорнійське тюнінг-ательє East Coast Defender перетворило короткобазний Defender 90 на рестомод з сучасною начинкою. Інженери оснастили дводверний позашляховик 6,2-літровим V8 LS3 від Corvette, а також встановили зовні силовий каркас і допрацювали підвіску з гальмівною системою.

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