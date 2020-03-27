Футболісти Динамо показали, як тренуються на карантині

Гравці київського "Динамо" показали, як тренуються і підтримують форму на карантині.

Офіційний канал команди в YouTube опублікував відеофрагменти щоденних вправ футболістів Георгія Бущана, Йосипа Пиварича, Георгія Цитаїшвілі, Франа Соля та Ібрагіма Каргбо.

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Нагадаємо, раніше гравці "Динамо" звернулися до своїх шанувальників у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Футболісти закликають дотримуватися правил карантину та бути відповідальними. У відео знялися Сергій Сидорчук, Фран Соль, Микола Шапаренко, Міккель Дуэлунд та Віталій Буяльський.

"Будьте відповідальними, максимально обмежте соціальні контакти, особливо, якщо Вам за 60 років! Коронавірус дуже небезпечний саме для літніх людей. Поясніть це своїм близьким і знайомим. Зберігайте спокій. Як швидко ми подолаємо цей складний час, залежить від кожного з нас", – йдеться у зверненні.

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