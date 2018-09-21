Футболіст епічно впав, святкуючи гол у Лізі Європи

Гравець швейцарського Цюріха Бенджамін Кололлі впав до рову, коли святкував переможний гол у ворота грецького АЕК у Лізі Європи.

Кололлі став автором єдиного голу, реалізувавши пенальті на 61-й хвилині.

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Футболіст побіг святкувати успіх до вболівальників, але перестрибнувши рекламний щит, опинився у двометровому рові, який відгороджує трибуни від поля. Гравець не отримав травм та дограв матч до фінального свистка. Гра закінчилася перемогою "Цюріха" з рахунком 1:0.

E questo? Come diavolo fate a non amare l'Europa League, ditemelo che proprio non riesco a capacitarmene #europaleague pic.twitter.com/ixPhst19Nr — Paolo Vigo (@Pagolo) 20 вересня 2018 р.

Нагадаємо, 20 вересня "Динамо" у стартовому матчі Ліги Європи проти "Астани" втратило перемогу на останній хвилині. У іншому матчі 1-го туру "Ворскла" забила два голи лондонському "Арсеналу", але поступилася 4:2.

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