Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Матч між командами Шахтар (Донецьк) – Хоффенхайм (Німеччина) відбувся у вівторок, 19 вересня у Харкові. Дізнайтеся, з яким рахунком закінчився поєдинок та дивіться відео голів.

Шахтар відкрив сезон Ліги чемпіонів домашнім матчем. 19 вересня "гірники" прийняли своїх суперників – німецький Хоффенхайм, який, до речі, став бронзовим призером Бундесліги минулого сезону. Зазначимо, переможна серія "гірників" в Лізі чемпіонів в Харкові триває чотири матчі.

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Матч розпочався із дуже швидкого голу німців. Обрізка в центрі поля на 6 хвилині, пас в розріз і Грілліч легко перекинув П'ятова, 0:1.

Шахтар – Хоффенхайм, гол Грілліча на 6 хвилині, дивіться відео:

На 27 хвилині Ісмаїлі лівим флангом протягнув м'яч, увійшов до штрафної і в падінні зовнішньою стороною стопи лівої ноги пробив у дальній кут! 1:1.

Шахтар – Хоффенхайм, гол Ісмаїлі на 27 хвилині, дивіться відео:

І вже на 39 хвилині знову забиває Хоффенхайм. П'ятов помиляється на виході і Нордтвейт головою відправляє м'яч у сітку після навісу з кутового, 1:2.

Шахтар – Хоффенхайм, гол Нордтвейта на 39 хвилині, дивіться відео:

Перший тайм завершено! На 50 хв другого тайму П'ятов знову помиляється, випускаючи м'яч з рук після дальнього удару, але швидко виправився забравши м'яч.

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