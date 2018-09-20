Арсенал – Ворскла: відео голів та результат матчу Ліги Європи

Матч між командами Арсенал (Лондон) – Ворскла (Полтава) відбувся у четвер, 20 вересня у Лондоні. Дізнайтеся, з яким рахунком закінчився поєдинок та дивіться відео голів.

Стартувати в Лізі Європи полтавчанам відразу довелося матчем з фаворитом групи, Арсеналом. Природно, в Лондоні Ворсклі належала складна битва, в якій команда Василя Сачко сподівалася на позитивний для себе результат.

Читайте також: Динамо – Астана: відео голів матчу Ліги Європи

Одна з найкращих атак Ворскли у сьогоднішньому матчі завершилася обрізанням, а швидка контратака Арсеналу − взяттям воріт. Обамейянг у дотик відправив м'яч у кут воріт Шуста.

Відео гола Обамейянга на 32 хвилині:

Кінець першого тайму! На 48 хвилині Мхітарян навісив у воротарський майданчик Ворскли і там Уелбек головою відправив м'яч у сітку.

Відео гола Уелбека на 48 хвилині:

Розгром! На 56 хвилині Обамейянг робить дубль з передачі Мхітаряна, 3:0.

Відео гола Обамейянга на 56 хвилині:

Провал на лівому фланзі оборони Ворскли, Шуст вийшов з воріт, а Месут Озіл відправив м'яч у порожні ворота.

Відео гола Озіла на 74 хвилині:

ГОЛ! Капітан Ворскли Володимир Чеснаков поборовся за м'яч на лінії чужого штрафного і потужно пробив.

Відео гола Чеснакова на 77 хвилині:

На 94-ій хвилині Ворскла забиває ще один гол. Його у свій актив зарахував півзахисник В'ячеслав Шарпар.

Відео гола Шарпара на 94 хвилині:

Кінець матчу! Ворскла, на жаль, програє з рахунком 4:2.

І ще: Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів