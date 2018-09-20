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Арсенал – Ворскла: відео голів та результат матчу Ліги Європи
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Матч між командами Арсенал (Лондон) – Ворскла (Полтава) відбувся у четвер, 20 вересня у Лондоні. Дізнайтеся, з яким рахунком закінчився поєдинок та дивіться відео голів.
Стартувати в Лізі Європи полтавчанам відразу довелося матчем з фаворитом групи, Арсеналом. Природно, в Лондоні Ворсклі належала складна битва, в якій команда Василя Сачко сподівалася на позитивний для себе результат.
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Одна з найкращих атак Ворскли у сьогоднішньому матчі завершилася обрізанням, а швидка контратака Арсеналу − взяттям воріт. Обамейянг у дотик відправив м'яч у кут воріт Шуста.
Відео гола Обамейянга на 32 хвилині:
Кінець першого тайму! На 48 хвилині Мхітарян навісив у воротарський майданчик Ворскли і там Уелбек головою відправив м'яч у сітку.
Відео гола Уелбека на 48 хвилині:
Розгром! На 56 хвилині Обамейянг робить дубль з передачі Мхітаряна, 3:0.
Відео гола Обамейянга на 56 хвилині:
Провал на лівому фланзі оборони Ворскли, Шуст вийшов з воріт, а Месут Озіл відправив м'яч у порожні ворота.
Відео гола Озіла на 74 хвилині:
ГОЛ! Капітан Ворскли Володимир Чеснаков поборовся за м'яч на лінії чужого штрафного і потужно пробив.
Відео гола Чеснакова на 77 хвилині:
На 94-ій хвилині Ворскла забиває ще один гол. Його у свій актив зарахував півзахисник В'ячеслав Шарпар.
Відео гола Шарпара на 94 хвилині:
Кінець матчу! Ворскла, на жаль, програє з рахунком 4:2.
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