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Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки

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Головний тренер французького гранда весь матч попивав водичку - фото 1
Головний тренер французького гранда весь матч попивав водичку / SmotriSport

У матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Ліверпуль виграв на Енфілді у ПСЖ з рахунком 3:2. У матчі трапився смішний курйоз із тренером ПСЖ.

Крім того, що команда мільярдерів "ПСЖ" програла у першому поєдинку цієї Ліги чемпіонів, привернув увагу фанатів і інший момент.

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Головний тренер франузьского гранда весь матч попивав водичку з дуууже маленької пляшки. У соцмережах бурхливо обговорювали момент, коли Тухель взяв свою маленьку пляшечку і попив з неї після переможного гола Роберто Фірміно у доданий час.

Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки - фото 277270
Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки
Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки - фото 277271
Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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