Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки

У матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Ліверпуль виграв на Енфілді у ПСЖ з рахунком 3:2. У матчі трапився смішний курйоз із тренером ПСЖ.

Крім того, що команда мільярдерів "ПСЖ" програла у першому поєдинку цієї Ліги чемпіонів, привернув увагу фанатів і інший момент.

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Головний тренер франузьского гранда весь матч попивав водичку з дуууже маленької пляшки. У соцмережах бурхливо обговорювали момент, коли Тухель взяв свою маленьку пляшечку і попив з неї після переможного гола Роберто Фірміно у доданий час.

Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки

Giant Thomas Tuchel holding a regular sized water bottle pic.twitter.com/sOcgTWdSet — Language of Football (@Language_Togger) 18 вересня 2018 р.

Тренера ПСЖ висміяли через розмір його пляшечки

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