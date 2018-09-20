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Динамо – Астана: відео голів матчу Ліги Європи

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Гра Динамо – Астана відбулася 20-09-2018 - фото 1
Гра Динамо – Астана відбулася 20-09-2018 / Динамо Киев

Матч між командами Динамо (Київ) – Астана (Казахстан) відбувся у четвер, 20 вересня у Києві. Дізнайтеся, з яким рахунком закінчився поєдинок та дивіться відео голів.

Динамо відкрило сезон Ліги Європи домашнім матчем. 20 вересня кияни прийняли своїх суперників – казахську Астану.

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На 11 хвилині "Динамо" відкриває рахунок! Циганков зіграв в стінку з Буяльським і точно пробив низом у дальній кут.

Відео гола Циганкова на 11 хвилині:

Після навісу кутового Бойко до м'яча дотягнувся, але далеко вибити не зумів, а потім після повторного навісу Анічич зрівняв рахунок.

Відео гола Анічича на 21 хвилині:

"Динамо" виходить вперед на 46 хвилині. Вербич зробив навіс в штрафну, але прямо в руки голкіперу. Однак той помилився на виході і впустив м'яч, який добив у порожні ворота Гармаш. Кінець першого тайму!

Відео гола Гармаша на 46 хвилині:

Інформація оновлюється

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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