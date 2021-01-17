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Футболіст донецького Олімпіка пофарбував волосся у сміливий колір: фото

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Максим Тейшейра - фото 1
Максим Тейшейра / instagram

Українські футбольні клуби у зимове міжсезоння традиційно відправляються на збори в теплі краї. Багато з них летять до Туреччини, як вчинив і донецький "Олімпік". Цікаво, що після відпустки півзахисник Максим Тейшейра повернувся в новому незвичайному образі.

Так, 24-річний француз з португальськими коріннями обіцяв пофарбуватися в рожевий колір, якщо не заб'є в матчі чемпіонату України проти "Львова". Відзначитися йому не вдалося, що не дивно, адже у хлопця всього два голи – у ворота "Дніпра-1" і "Миная". Але обіцянку Тейшейра дотримав. Правда, колір волосся вийшов не особливо рожевим, але це вже – дрібниці.

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Втім, "фіолетовим" Максим залишався недовго. На вчорашньому відео "Олімпіка" в соцмережах він вже постав зі своїм звичайним кольором волосся. Мабуть, фарба була нестійкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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