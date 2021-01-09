17-річний юнак підірвав мережу, забивши гол Ліверпулю: але цим все не завершилось (відео)

Молодий футболіст Луї Баррі став героєм матчу Кубка Англії, хоча його команда програла. Читайте далі та дізнавайтеся, чому юнак став зіркою мережі.

Так, Астон Вілла з рахунком 1:4 поступилася Ліверпулю в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії, однак поєдинок став знаковим для 17-річного Луї Баррі. Хлопець провів дебютний матч за першу команду і відразу ж відзначився забитим м'ячем. Та ще й кому! Чинному чемпіону країни

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A moment Louie Barry will never forget



( @EmiratesFACup)pic.twitter.com/lIrQqz88Or — B/R Football (@brfootball) January 8, 2021

Однак найкурйозніший випадок стався після фінального свистка. Барі обмінявся футболками з Фабіньо, але один з працівників клубу нагадав Луї, що це була майка з його дебютного матчу в дорослому футболі. Тому він швидко наздогнав бразильця у підтрибунному приміщенні і попросив повернути майку назад.

Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after being reminded by a member of the staff that he's just given away his debut shirt, chases him down the tunnel to ask for it back..



Superb



@btsportfootball pic.twitter.com/Y7qSptlvMH — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 8, 2021

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