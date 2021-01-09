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17-річний юнак підірвав мережу, забивши гол Ліверпулю: але цим все не завершилось (відео)

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Луї Баррі - фото 1
Луї Баррі / instagram

Молодий футболіст Луї Баррі став героєм матчу Кубка Англії, хоча його команда програла. Читайте далі та дізнавайтеся, чому юнак став зіркою мережі.

Так, Астон Вілла з рахунком 1:4 поступилася Ліверпулю в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії, однак поєдинок став знаковим для 17-річного Луї Баррі. Хлопець провів дебютний матч за першу команду і відразу ж відзначився забитим м'ячем. Та ще й кому! Чинному чемпіону країни

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Однак найкурйозніший випадок стався після фінального свистка. Барі обмінявся футболками з Фабіньо, але один з працівників клубу нагадав Луї, що це була майка з його дебютного матчу в дорослому футболі. Тому він швидко наздогнав бразильця у підтрибунному приміщенні і попросив повернути майку назад.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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