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Футболіст Реала оголився під найпотужнішим за 10 років снігопадом в Іспанії: відео

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Серхіо Рамос - фото 1
Серхіо Рамос / instagram

Капітан Реала, 34-річний іспанський захисник Серхіо Рамос незвично відреагував на снігопад в Мадриді.

Так, Серхіо Рамос зустрів потужний снігопад, який накрив Іспанію, оголеним торсом. В опублікованому відео іспанський спортсмен стоїть на футбольному полі під снігопадом без футболки і ротом ловить сніжинки.

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"Я люблю літо", – іронічно підписав ролик Рамос.

Мадрид потерпає від потужних снігопадів, принесених штормом Філомена. В іспанській столиці через негоду підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого – вперше з 2007 року, коли була введена відповідна система градації. Своєю чергою в іспанській метеорологічній службі заявили, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го століття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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