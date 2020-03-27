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Футболіст Аякса вийшов з коми через майже 3 роки

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Абдельхак Нурі - фото 1
Абдельхак Нурі / vse42

Гравець футбольного клубу Аякс Абдельхак Нурі вийшов з коми. Нурі був у комі два роки і вісім місяців.

22-річний Нурі зараз може самостійно приймати їжу і сидіти в інвалідному візку.

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"У лікарні справи йдуть набагато краще, ніж раніше. Він знає, де він знаходиться, в знайомому середовищі, зі своєю сім'єю. Він більше не в комі: він спить, він чхає, він їсть. Але це не означає, що він встає з ліжка: він прикутий до ліжка і залежить від нас..."

"У кращі дні є деяка форма спілкування. Це видно по його бровам. Він дивиться футбол, потім ми розмовляємо. Ми помічаємо, що йому це дуже подобається. Потім він також показує свої емоції. Часто у нього усмішка, яка також приносить нам радість", – розповів брат Нурі у коментарі De Wereld Draait Door.

Абдельхак Нурі був у комі з 8 липня 2017 року, коли під час передсезонної гри з "Вердером" втратив свідомість.

Футболіст Аякса вийшов з коми через майже 3 роки - фото 394449

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Джерело: isport
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