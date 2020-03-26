Стадіони в Бразилії перетворюють на польові госпіталі: фотофакт

Коронавірус шириться і Бразилією. На жаль, вільних місць у лікарнях цієї країни не вистачає, а кількість пацієнтів, які підхопили COVID-19 уже перевалила за 2 тисячі осіб. Через це прийняли рішення перетворити стадіон Бразилії на польовий госпіталь.

Стадіон Маракана, розташований у Ріо-де-Жанейро, – найбільший у Бразилії, а також один із найбільших у світі. Саме на його полі розгорнеться польовий госпіталь для хворих на коронавірусну інфекцію.

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Один з найвідоміших стадіонів у світі і місце проведення Олімпійських ігор в Ріо – Маракана – це один з декількох стадіонів, які будуть перетворені на польові госпіталі для лікування пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, – йдеться в повідомленні CNN.

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E — CNN Football (@CNNFC) March 24, 2020

Наразі на стадіоні проводять усі необхідні роботи з переобладнання його на польовий госпіталь. Також тимчасові госпіталі функціонують на стадіонах інших бразильських клубів.

Зазначимо, що Маракана – домашній стадіон клубу "Фламенго". На цьому стадіоні тривали фінал Чемпіонату Світу 2014, Олімпіада-2016, а також інші спортивні заходи світового та місцевого рівнів.

Також обладнані під госпіталі інші стадіони у Бразилії:

У лікарнях не вистачає місць / gettyimages

Стадіони перетворюють на польові госпіталі / gettyimages

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