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Карантин Коронавірус

Стадіони в Бразилії перетворюють на польові госпіталі: фотофакт

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Стадіони Бразилії перетворюють на госпіталі - фото 1
Стадіони Бразилії перетворюють на госпіталі / gettyimages

Коронавірус шириться і Бразилією. На жаль, вільних місць у лікарнях цієї країни не вистачає, а кількість пацієнтів, які підхопили COVID-19 уже перевалила за 2 тисячі осіб. Через це прийняли рішення перетворити стадіон Бразилії на польовий госпіталь.

Стадіон Маракана, розташований у Ріо-де-Жанейро, – найбільший у Бразилії, а також один із найбільших у світі. Саме на його полі розгорнеться польовий госпіталь для хворих на коронавірусну інфекцію.

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Один з найвідоміших стадіонів у світі і місце проведення Олімпійських ігор в Ріо – Маракана – це один з декількох стадіонів, які будуть перетворені на польові госпіталі для лікування пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, – йдеться в повідомленні CNN.

Наразі на стадіоні проводять усі необхідні роботи з переобладнання його на польовий госпіталь. Також тимчасові госпіталі функціонують на стадіонах інших бразильських клубів.

Зазначимо, що Маракана – домашній стадіон клубу "Фламенго". На цьому стадіоні тривали фінал Чемпіонату Світу 2014, Олімпіада-2016, а також інші спортивні заходи світового та місцевого рівнів.

Також обладнані під госпіталі інші стадіони у Бразилії:

У лікарнях не вистачає місць - фото 394326
У лікарнях не вистачає місць / gettyimages
Стадіони перетворюють на польові госпіталі - фото 394327
Стадіони перетворюють на польові госпіталі / gettyimages

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