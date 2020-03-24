УЄФА офіційно відклав фінали Ліги Європи та Ліги націй

Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесено на невизначений термін, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

УЄФА прийняла це рішення у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid-19 у світі.

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На офіційному сайті повідомляється, що спеціальна робоча група під керівництвом президента УЄФА Олександра Чеферіна винесе вердикт щодо можливих дат проведення фіналів турнірів найближчим часом. Також вони будуть складати новий календар.

Нагадаємо, всі європейські чемпіонати і матчі єврокубків припинено через пандемію коронавірусу.

Чеферін

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