Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
УЄФА офіційно відклав фінали Ліги Європи та Ліги націй
-
- 7
Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесено на невизначений термін, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
УЄФА прийняла це рішення у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid-19 у світі.
І ще: Андрій Шевченко порадив фанам корисну розвагу
На офіційному сайті повідомляється, що спеціальна робоча група під керівництвом президента УЄФА Олександра Чеферіна винесе вердикт щодо можливих дат проведення фіналів турнірів найближчим часом. Також вони будуть складати новий календар.
Нагадаємо, всі європейські чемпіонати і матчі єврокубків припинено через пандемію коронавірусу.
Чеферін
Читайте також: Дружина Маліновського розповіла про карантин у Бергамо
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
16:45Ці знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками квітня
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:27УЄФА офіційно відклав фінали Ліги Європи та Ліги націй
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
15:50Пухнастий павербенк: спортивний хом'як зарядив смартфон
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
15:37Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили
-
15:23Безсоромниця: гаряча Емілі Ратажковскі знялася без білизни
-
14:58Офісні працівники працюють під час карантину довше: дослідження
-
14:47Як зберегти психічне здоров'я під час карантину
-
14:37Олімпіада 2020 в Токіо перенесена: коли відбудуться літні Олімпійські ігри
-
14:24У США доставляють їжу додому напівголі стриптизерки: пікантні відео (18+)
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
13:47Названо фільм з найбільшою кількістю матів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:21Італієць, який 30 років прожив на острові, розповів, як перенести самоізоляцію
-
13:00Доктор Віра 9, 10 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
12:56Журналісти створили архів знімків про життя під час пандемії
-
12:32Як коти граються з доміно: курйозне відео
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
12:00Серіал Спіймати Кайдаша 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020
-
11:49Медики показали, як правильно знімати захисну маску: пізнавальне відео
-
11:25TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину: відео
-
11:03Тревел-блогер Дмитро Комаров показав, як працює вдома під час карантину: відео
-
10:45Коронавірус у Верховній Раді: які українські депутати захворіли
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
Радіо Максимум › Футбол › Ліга Європи ›