Футбокс: Усик і Ломаченко вигадали новий вид спорту

Українські чемпіони Олександр Усик і Василь Ломаченко поєднали бокс та футбол. Дивіться відео!

Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) та чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) вигадали новий вид спорту, поєднавши бокс та футбол.

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Так, футбольні фрістайлери подавали українським боксерам м'яч, а ті в боксерських рукавичках били у "дев'ятки".

Нагадаємо, Олександр Усик отримав травму та не зміг провести бій з Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), який був запланований на 25 травня. Дебют у суперважкій вазі відклали на невизначений час.

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