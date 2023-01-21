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Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки
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У зв'язку з тим, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує передачу Україні танків Leopard, відбуваються мітинги, а мережею ширяться сотні мемів про занадто сильну прив'язаність політика до танків. Дивіться далі – зібрали для вас добірку найкращих мемів!
Користувачі мережі обурені тим, що Олаф Шольц не погоджує надання танків Leopard для ЗСУ, тож у різних соціальних мережах поширюють меми та пости, у яких і виказують своє обурення.
І ще: Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
Нам не втямити причини, чому німецький канцлер так чинить, але висміяти ситуацію завжди можна.
Можливо, він тримає Леопардів у заручниках:
Самі Леопарди вже готові вирушати в Україну:
Можливо, справжня причина така:
Нічого і додати:
І сміх, і гріх:
Ми не знаємо, що очікувати від нього, але можливий і такий розвиток подій:
Мініатюра "Шольц і танки":
Вводимо нові слова у свій щоденний лексикон:
Оберіть свій варіант:
Свободу Леопардам:
Мініатюра "Шольц тримається за Леопарда":
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