Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки

У зв'язку з тим, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує передачу Україні танків Leopard, відбуваються мітинги, а мережею ширяться сотні мемів про занадто сильну прив'язаність політика до танків. Дивіться далі – зібрали для вас добірку найкращих мемів!

Користувачі мережі обурені тим, що Олаф Шольц не погоджує надання танків Leopard для ЗСУ, тож у різних соціальних мережах поширюють меми та пости, у яких і виказують своє обурення.

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Нам не втямити причини, чому німецький канцлер так чинить, але висміяти ситуацію завжди можна.

Можливо, він тримає Леопардів у заручниках:

Самі Леопарди вже готові вирушати в Україну: Можливо, справжня причина така: Нічого і додати: І сміх, і гріх: Ми не знаємо, що очікувати від нього, але можливий і такий розвиток подій: Мініатюра "Шольц і танки": Вводимо нові слова у свій щоденний лексикон: Оберіть свій варіант: Свободу Леопардам: Мініатюра "Шольц тримається за Леопарда":

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