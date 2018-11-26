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Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів

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Цих курей вирощують для експериментів - фото 1
Цих курей вирощують для експериментів / danielszalai

Експеримент фотограф Даніел Салаї (Daniel Szalai), в якому він розмірковує, як з розвитком генної інженерії та сільськогосподарських технологій змінилося наше ставлення до живих істот, і що це говорить про нас самих.

Одомашнення курчат почалося за 2 тисячі років до нашої ери, ще у Стародавньому Єгипті. Відтоді генетичні втручання і сільськогосподарські технології пройшли такий шлях, що курки сьогодні – це практично повністю штучна тварина, живий результат досягнень людства в науці. Вони створюються, використовуються і вмирають по волі людини.

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Цей факт кілька років тому вразив фотографа Даніеля Салаї, випускника Університету мистецтв і дизайну Мохой-Надь у Будапешті. Так почався його фотопроект.

Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291267

Салаї знімав курок спеціально виведеної породи Novogen White Light, чиї яйця використовуються для виробництва вакцин. На відміну від курей, яких розводять заради м'яса, ці птахи народжуються і живуть в повністю контрольованих, практично стерильних умовах, в яких виключається будь-яка можливість хвороб і вірусів.

Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291265
Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291257
Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291260
Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291261
Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291256
Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291258

Підприємство, на якому Салаї робив знімки, випускає 120 тисяч яєць для вакцин на тиждень. Особливо автора вразило, з якою холоднокровністю ставляться до птахів працівники ферми: вони ретельно стежать за умовами їх утримання, а як тільки курки перестають нести яйця, роблять їм смертельну ін'єкцію, причому всі ці правила прописані в акуратних корпоративних буклетах.

Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291259

Салаї зробив проект "Двочастинні": у першій він показав лаштунки підприємства, у другій зробив великі портрети курок (за словами Салаї, блакитний фон не тільки вигідно контрастує з оперенням і гребінцями птахів, а й символізує штучність їх життя). На цих портретах птиці зняті так, як зазвичай знімають людей, при цьому відрізнити одну птицю від іншої практично неможливо.

Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291262
Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів - фото 291264

Фотограф вважає цю фотоісторію метафорою людського життя – від залежності між нашою "користю" і ставлення до нас оточуючих до моделі фермерського підприємства як своєрідної антиутопії світу майбутнього.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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