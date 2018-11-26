Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів

Експеримент фотограф Даніел Салаї (Daniel Szalai), в якому він розмірковує, як з розвитком генної інженерії та сільськогосподарських технологій змінилося наше ставлення до живих істот, і що це говорить про нас самих.

Одомашнення курчат почалося за 2 тисячі років до нашої ери, ще у Стародавньому Єгипті. Відтоді генетичні втручання і сільськогосподарські технології пройшли такий шлях, що курки сьогодні – це практично повністю штучна тварина, живий результат досягнень людства в науці. Вони створюються, використовуються і вмирають по волі людини.

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Цей факт кілька років тому вразив фотографа Даніеля Салаї, випускника Університету мистецтв і дизайну Мохой-Надь у Будапешті. Так почався його фотопроект.

Салаї знімав курок спеціально виведеної породи Novogen White Light, чиї яйця використовуються для виробництва вакцин. На відміну від курей, яких розводять заради м'яса, ці птахи народжуються і живуть в повністю контрольованих, практично стерильних умовах, в яких виключається будь-яка можливість хвороб і вірусів.

Підприємство, на якому Салаї робив знімки, випускає 120 тисяч яєць для вакцин на тиждень. Особливо автора вразило, з якою холоднокровністю ставляться до птахів працівники ферми: вони ретельно стежать за умовами їх утримання, а як тільки курки перестають нести яйця, роблять їм смертельну ін'єкцію, причому всі ці правила прописані в акуратних корпоративних буклетах.

Салаї зробив проект "Двочастинні": у першій він показав лаштунки підприємства, у другій зробив великі портрети курок (за словами Салаї, блакитний фон не тільки вигідно контрастує з оперенням і гребінцями птахів, а й символізує штучність їх життя). На цих портретах птиці зняті так, як зазвичай знімають людей, при цьому відрізнити одну птицю від іншої практично неможливо.

Фотограф вважає цю фотоісторію метафорою людського життя – від залежності між нашою "користю" і ставлення до нас оточуючих до моделі фермерського підприємства як своєрідної антиутопії світу майбутнього.

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