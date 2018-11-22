Італійська Ikea прихистила безпритульних собак

Магазин Ikea в італійському місті Катанія, Сицилія, дозволив безпритульним собакам грітися всередині на період холодів.

Скандинавський бренд запустив таку акцію ще кілька місяців тому, але особливу популярність ініціатива набрала з початком холодів.

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Уперше про це дізналися завдяки благодійному ролику, яким поділилася відвідувачка магазина Мартіна Тача. Покупцям сподобалася ініціатива, і вони діляться у себе в соцмережах світлинами чотирилапих друзів, які ховаються від морозів на теплих килимках Ikea.

Клієнти крамниці підгодовують тварин, а деякі, навіть, забирають їх додому.

усі фото: Instagram

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