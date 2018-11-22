Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак

  • 32
Пухнастики гріються в магазині - фото 1
Пухнастики гріються в магазині

Магазин Ikea в італійському місті Катанія, Сицилія, дозволив безпритульним собакам грітися всередині на період холодів.

Скандинавський бренд запустив таку акцію ще кілька місяців тому, але особливу популярність ініціатива набрала з початком холодів.

І ще: Впустіть кота: як британська поліція допомагає пухнастикам

Уперше про це дізналися завдяки благодійному ролику, яким поділилася відвідувачка магазина Мартіна Тача. Покупцям сподобалася ініціатива, і вони діляться у себе в соцмережах світлинами чотирилапих друзів, які ховаються від морозів на теплих килимках Ikea.

Клієнти крамниці підгодовують тварин, а деякі, навіть, забирають їх додому.

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак - фото 290574

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак - фото 290575

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак - фото 290576

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак - фото 290577

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак - фото 290578

Італійська Ikea прихистила безпритульних собак - фото 290579

усі фото: Instagram

Читайте також: Домашні улюбленці, які заважають їсти: епічні фото

Джерело: Buro247
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5871
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини