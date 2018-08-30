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Перший цифровий музей живопису у Парижі: яскраві фото

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Мистецтво нового покоління / dezeen

"Ательє де Люм'єр" (Atelier des Lumière) – цифровий музей образотворчого мистецтва, що відкрився в будівлі колишнього ливарного заводу у 11-му окрузі Парижа.

На десятиметрових стінах на площі у 3300 квадратних метрів розташували проекції картин художників початку 20-го століття, серед них Густава Клімта і Егона Шиле.

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Творці виставкового простору орієнтувалися на велику аудиторію, яка регулярно відвідує музеї чи галереї. Свою виставку вони називають "захоплюючим способом відкрити для себе живопис".

"Союз мистецтва і цифрових технологій – це, на мій погляд, майбутнє мистецтва для нових поколінь", – говорить глава проекту Culturespaces Бруно Монне.

Демонстрація проекцій супроводжується саундтреком, серед яких є композиції Вагнера, Шопена і Бетховена.

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Джерело: dezeen
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