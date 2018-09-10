Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Несебрі. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Несебр – красиве місто на болгарському чорноморському узбережжі. Екскурсії в Несебр пропонують туристам всіх болгарських курортів, і це правильно: місто варте того, щоб його побачити.

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Південний пляж

Неширокий (всього 30 метрів) піщаний південний пляж Несебра тягнеться на два кілометри. Він розташований біля моря, а не в бухті або затоці, що не може не тішити прихильників високих хвиль. Південний пляж удостоєний Блакитного прапора, а це значить, що вода тут кристально чиста, як і пісок. Приблизно половину території пляжу займає платна зона, де за можливість позасмагати на лежаку доведеться розщедритися.

Південний пляж удостоєний Блакитного прапора / Booking.com

Млин

Масивний млин, побудований в період Болгарського Відродження, став одним із символів Несебра. Саме від нього стартує щорічне свято любителів авто- і мото – Несебрський ретро-парад. Млин, що стоїть на потужній кам'яній підставі, виконаний з грубого, почорнілого від часу дерева, і складається з трьох поверхів. Перший використовувався як склад, другий був житловою кімнатою, а на самому верху розташовувався млиновий механізм.

Несебрський ретро-парад / ravdarent.com

Гавань у Старому Несебрі

Гавань є улюбленою метою туристів з фотокамерами. Розташована вона праворуч від руїн старих міських стін, які були зведені у візантійську епоху. Встановлені лавки – тут приємно відпочити після прогулянок по місту.

Тут приємно відпочити після прогулянок / YouTube

Винотека Hristi's

Винний туризм в Болгарії і в Чорноморському регіоні зокрема тільки набирає обертів, а винотека Hristi's вже стала одним з його головних центрів. На дегустації, яку проводить господиня виноробні Христина, гостям пропонують спробувати місцеве вино чотирьох видів, виготовлене з типових для Болгарії сортів винограду – Мавруд, Гимза, Фетяска та інших. Знайомство з болгарськими варіантами бренді, червоного, білого і ігристого вин супроводжується розповіддю про національні традиції виноробства.

На дегустації гостям пропонують спробувати місцеве вино / Bulgaria Wine Tours

Пляжі Несебра

Багато хто вважає пляжі Несебра одними з найкрасивіших в Болгарії. Вони розташовані в південній частині затоки, де пляжні зони облямовують мальовничі піщані дюни. Несебр – прекрасне місце для сімейного відпочинку, а любителі "запалити" вночі можуть поїхати в сусідній Сонячний берег або Бургас.

Несебр – прекрасне місце для сімейного відпочинку / Travel365.md

Нічний клуб Капітана Джека

Нічний клуб Капітана Джека – один з найпопулярніших нічних закладів в Несебрі, розташований на східній околиці Південного пляжу в місці, де починається Південний парк. Приміщення клубу – стилізований піратський корабель з білими вітрилами, пришвартований до берега.

Приміщення клубу – стилізований піратський корабель / Theory Uptown

Ресторан "Neptun"

У цьому закладі не готують хіба що суші і піцу, зате інших страв тут в надлишку. В меню – стейки, багато видів салату, супи, сендвічі, страви з кальмарів, креветок, форелі і інших морських мешканців, виловлених в місцевих водах. Для допитливих відвідувачів на вході встановлений стенд із зображеннями риб, страви з яких подають в цьому ресторані. Замовляти обов'язково треба "Морську тарілку" – фірмове блюдо.

В меню – стейки, багато видів салату, супи, сендвічі / Travelask

Набережна в Старому Несебрі

Найпопулярніше на півострові місце для променаду. Вона опоясує майже все старе місто. Набережна вельми різноманітна – від зовсім пустельних ділянок до місць зосередження всіляких кафе, ресторанів і сувенірних магазинів. Всі питні заклади мають відкриті тераси з видом на море.

Набережна вельми різноманітна / Look My Trips

Аквапарк "Aqua Paradise"

Аквапарк збудований у вигляді замку, зі стін якого спускаються 40 гірок різної крутизни і висоти. Для найбільш безстрашних працює басейн з трампліном для стрибків і альпіністська стіна, а для втомлених – басейн з гідромасажем і джакузі. Є спеціальний міні-аквапарк та ігровий майданчик з аніматорами для дітей. Як і в будь-якому аквапарку, тут є кілька ресторанів і барів, в тому числі і на воді.

Для найбільш безстрашних працює басейн з трампліном для стрибків / Itaka

Амфітеатр

Серед численних пам'яток старовини в історичній частині Несебра на окрему увагу заслуговує старовинний амфітеатр, який розташований в безпосередній близькості від міського порту. Він є справжньою окрасою цієї частини міста і гармонійно вписується в навколишній ландшафт.

Старовинний амфітеатр / Irecommend

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