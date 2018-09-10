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Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Несебрі. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Несебр – красиве місто на болгарському чорноморському узбережжі. Екскурсії в Несебр пропонують туристам всіх болгарських курортів, і це правильно: місто варте того, щоб його побачити.
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Південний пляж
Неширокий (всього 30 метрів) піщаний південний пляж Несебра тягнеться на два кілометри. Він розташований біля моря, а не в бухті або затоці, що не може не тішити прихильників високих хвиль. Південний пляж удостоєний Блакитного прапора, а це значить, що вода тут кристально чиста, як і пісок. Приблизно половину території пляжу займає платна зона, де за можливість позасмагати на лежаку доведеться розщедритися.
Млин
Масивний млин, побудований в період Болгарського Відродження, став одним із символів Несебра. Саме від нього стартує щорічне свято любителів авто- і мото – Несебрський ретро-парад. Млин, що стоїть на потужній кам'яній підставі, виконаний з грубого, почорнілого від часу дерева, і складається з трьох поверхів. Перший використовувався як склад, другий був житловою кімнатою, а на самому верху розташовувався млиновий механізм.
Гавань у Старому Несебрі
Гавань є улюбленою метою туристів з фотокамерами. Розташована вона праворуч від руїн старих міських стін, які були зведені у візантійську епоху. Встановлені лавки – тут приємно відпочити після прогулянок по місту.
Винотека Hristi's
Винний туризм в Болгарії і в Чорноморському регіоні зокрема тільки набирає обертів, а винотека Hristi's вже стала одним з його головних центрів. На дегустації, яку проводить господиня виноробні Христина, гостям пропонують спробувати місцеве вино чотирьох видів, виготовлене з типових для Болгарії сортів винограду – Мавруд, Гимза, Фетяска та інших. Знайомство з болгарськими варіантами бренді, червоного, білого і ігристого вин супроводжується розповіддю про національні традиції виноробства.
Пляжі Несебра
Багато хто вважає пляжі Несебра одними з найкрасивіших в Болгарії. Вони розташовані в південній частині затоки, де пляжні зони облямовують мальовничі піщані дюни. Несебр – прекрасне місце для сімейного відпочинку, а любителі "запалити" вночі можуть поїхати в сусідній Сонячний берег або Бургас.
Нічний клуб Капітана Джека
Нічний клуб Капітана Джека – один з найпопулярніших нічних закладів в Несебрі, розташований на східній околиці Південного пляжу в місці, де починається Південний парк. Приміщення клубу – стилізований піратський корабель з білими вітрилами, пришвартований до берега.
Ресторан "Neptun"
У цьому закладі не готують хіба що суші і піцу, зате інших страв тут в надлишку. В меню – стейки, багато видів салату, супи, сендвічі, страви з кальмарів, креветок, форелі і інших морських мешканців, виловлених в місцевих водах. Для допитливих відвідувачів на вході встановлений стенд із зображеннями риб, страви з яких подають в цьому ресторані. Замовляти обов'язково треба "Морську тарілку" – фірмове блюдо.
Набережна в Старому Несебрі
Найпопулярніше на півострові місце для променаду. Вона опоясує майже все старе місто. Набережна вельми різноманітна – від зовсім пустельних ділянок до місць зосередження всіляких кафе, ресторанів і сувенірних магазинів. Всі питні заклади мають відкриті тераси з видом на море.
Аквапарк "Aqua Paradise"
Аквапарк збудований у вигляді замку, зі стін якого спускаються 40 гірок різної крутизни і висоти. Для найбільш безстрашних працює басейн з трампліном для стрибків і альпіністська стіна, а для втомлених – басейн з гідромасажем і джакузі. Є спеціальний міні-аквапарк та ігровий майданчик з аніматорами для дітей. Як і в будь-якому аквапарку, тут є кілька ресторанів і барів, в тому числі і на воді.
Амфітеатр
Серед численних пам'яток старовини в історичній частині Несебра на окрему увагу заслуговує старовинний амфітеатр, який розташований в безпосередній близькості від міського порту. Він є справжньою окрасою цієї частини міста і гармонійно вписується в навколишній ландшафт.
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