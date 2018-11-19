Фотограф показав казкове місто у Чехії: затишні кадри

Талановита фотограф показала Чеський Крумлов, яка нагадує казкове містечко. Зацініть!

Знайомтесь, Данае Монако (Danae Monaco) – талановита режисер та фотограф-любитель з Австралії, яка з дитинства захоплювалась іноземними фільмами та журналами National Geographic. Дівчина мріяла досліджувати світ і 6 років тому все ж вирішила, що пора мандрувати світом. Щоправда, паралельно вона працює кінорежисером, але це не заважає їй створювати затишні кадри різноманітних міст. Нещодавно вона побувала у Чеському Крумлові і закохалась в цей "середньовічний шарм". Насолоджуйтесь:

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Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

Чеський Крумлов в об'єктиві талановитого фотографа / Danae Monaco

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