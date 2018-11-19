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Фотограф показав життя на вулицях Чикаго

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Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 1
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko

Талановитий фотограф прожив тиждень у Чикаго і зафіксував це на камеру, зацініть!

Знайомтесь, Петр Гріко (Petr Hricko) – 42-річний чеський фотограф родом з курортного містечка Тепліце. Він почав знімати у 2003 році, коли у нього виявили рак, а друг приніс камеру до лікарні, щоб хоч якось відволікти від тривожних думок. Відтоді, Петр намагається зафіксувати все цікаво навколо себе, а вже з 2012 зйомки стали його серйозною роботою. Нещодавно він повернувся з другої своєї поїздки до Чикаго, де провів тиждень, тому не дивно, що мегаполіс знайшов своє відображення у його роботах.

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"Я люблю атмосферу та енергію цього міста. Я провів багато часу в центрі, де знімав вулиці, бував на виставках та стежив за людьми. Я люблю це у всьому світі", – ділиться Петр.

Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289627
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289626
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289625
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289624
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289623
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289622
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289621
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289620
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289619
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289618
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289617
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289616
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289615
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289614
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото - фото 289613
Тиждень життя у Чикаго на вуличних фото / Petr Hricko

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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