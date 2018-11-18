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Як виглядають мешканці різних куточків світу вранці

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Ранкова рутина у різних країнах - фото 1
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Фотограф показав, якими є ранкові ритуали у різних країнах світу, і ви здивуєтесь!

Знайомтесь, Паскаль Маннаертс (Pascal Mannaerts) – фотограф-фрілансер з Бельгії, який вже понад 10 років мандрує світом. Його роботи прикрашають такі відомі видання, як National Geographic, Lonely Planet та Geo, адже вони сповнені не лише красивих пейзажів, а й моментів з реального життя. Якось йому спало на думку показати, якими ж є ранкові ритуали у людей з різних країн. Так народився проект "О 8 ранку навколо світу".

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Хлопчик з М'янми намагається збадьоритись горням кави.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289553
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Мешканці бідного кварталу в Колкаті в Індії проводять ранкові водні процедури разом.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289555
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Японський офісний працівник з Токіо викурює ранкову цигарку перед повноцінним днем на роботі.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289554
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Юний хлопчик, який роздає газети у містечку Даккі у Народній республіці Бангладеш, вже готовий продавати свіжі новини.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289556
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Мешканка М'янми починає кожен день з молитви.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289557
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

А хлопчик з Колкаті в Індії щоранку купається у річці замість душу.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289559
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Молоді монахи в індійському Варанасі займаються ранковою зарядкою.

Як виглядають мешканці різних куточків світу вранці - фото 289558

А фермерка з Монголії з самісінького ранку вже працює на полі.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289560
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

Паломниця у місті Лхаса у КНР починає ранок також з молитви.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289561
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

У маленькій індійській перукарні у Джайсалмере цирульник вже має справжню чергу з клієнтів.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289562
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

А от монахи у М'янмі починають день з гоління не лише бороди, а й голови.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289563
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

У Токіо о 8 ранку місто живе сповна, а метро заповнюється зі швидкістю світла.

Ранкова рутина у різних країнах - фото 289564
Ранкова рутина у різних країнах / Pascal Mannaerts

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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